Зона вільної торгівлі між Ізраїлем та Україною може запрацювати вже в 2012 році - посол

Єрусалим. Зона вільної торгівлі між Ізраїлем та Україною може запрацювати вже наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Геннадій НАДОЛЕНКО сьогодні українським журналістам в Єрусалимі.

"На сьогоднішній день ми не бачимо ніяких підводних каменів, які можуть нам перешкодити. Я думаю, що наступного року ми спробуємо це зробити", - заявив він.

За словами посла, найближчим часом, приблизно через 1-2 тижні, в Женеві відбудеться другий раунд переговорів на експертному рівні між Ізраїлем та Україною.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 30 листопада - 1 грудня перебуває з державним візитом в Ізраїлі.

Раніше глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявляв, що Україна та Ізраїль домовилися до кінця 2011 року підписати угоду про створення зони вільної торгівлі.