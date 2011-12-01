В Україні як і раніше дуже високий рівень корупції - Transparency International

В Україні як і раніше дуже високий рівень корупції.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді міжнародної неурядової організації Transparency International (TI), що базується в Берліні.

Україна зайняла 152-ге місце з рейтингом 2,3 бала. Минулого року Україна була на 134-му місці.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), який розраховується фахівцями Transparency International, визначає рівень корупції в держсекторі - від "0" (високий рівень корупції) до "10" (корумпованих чиновників майже немає).

Як раніше повідомила генеральний директор відділення TI в Росії Олена ПАНФІЛОВА, країни, рейтинг яких становить менш як 3 бали, перебувають у зоні дуже високої корупції.

У трійку найменш корумпованих країн, згідно з рейтингом TI, у 2011 році ввійшли Нова Зеландія (індекс - 9,5 бала), Данія (9,4 бала) і Фінляндія (9,4 бала). Найбільш корумпованими країнами стали Сомалі (1,0 бала) і Північна Корея (1,0 бала), яка була включена в рейтинг вперше.

Росія за рівнем сприйняття корупції опинилася на 143-му місці з індексом 2,4 бала. "Сусідами" РФ за списком стали Азербайджан, Білорусь, Коморські острови, Мавританія, Нігерія, Східний Тімор, Того та Уганда.

Що стосується країн СНД, то трохи кращі, ніж у Росії, Азербайджані і Білорусі, справи йдуть у Молдові (2,9 бала), Казахстані (2,7 бала) і Вірменії (2,6 бала).

На одну позицію в списку TI від Росії відстають Україна і Таджикистан (по 2,3 бала). Киргизія займає 164-й рядок рейтингу з 2,1 бала, а Туркменії та Узбекистану довелося поділити 177-м рядком рейтингу, набравши по 1,6 бала.

Дві третини списку займають країни, індекс яких становить менше 5.