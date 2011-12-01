Україна та Ізраїль домовились продовжити інтенсивні консультації про створення ЗВТ

12:04, 01 грудня 2011
Фінанси
0

Єрусалим. Україна та Ізраїль домовились продовжити інтенсивні консультації про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА, що була схвалена за результатами їхніх переговорів у Єрусалимі.

Глави держав констатувати, що за 20 років дипломатичних відносин між обома державами був налагоджений активний і регулярний діалог з актуальних двосторонніх та міжнародних питань, встановлено взаємовигідні торгівельно-економічні зв`язки, активно розвивалося співробітництво у сферах культури, освіти та науки.

Президенти високо оцінили запровадження безвізового режиму між Україною та Ізраїлем у 2011 році як крок, що покликаний стимулювати увесь спектр офіційних, ділових та міжлюдських двосторонніх контактів.

Глави держав домовились спільними зусиллями примножувати всі здобутки у двосторонніх відносинах, яких було досягнуто за роки активної співпраці між Україною та Ізраїлем.

Президенти заявили, що наступним важливим кроком на шляху поглиблення українсько-ізраїльських відносин має стати запровадження режиму вільної торгівлі між двома країнами та у цьому зв`язку домовились інтенсивно продовжити експертні консультації з метою виходу найближчим часом на рівень переговорів та підготовку відповідного проекту угоди згідно з правилами Світової організації торгівлі.

Глави держав позитивно оцінили підписання в ході візиту Плану співробітництва у галузі охорони здоров`я та медичних наук між міністерствами охорони здоров`я двох країн на 2012-2015 роки, Меморандуму про співробітництво між Державною службою автомобільних доріг України та Національною автодорожньою компанією Ізраїлю, Меморандуму про співробітництво між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України і Центром сприяння інвестиціям Ізраїлю.

Також була позитивно відзначено робота спільної міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Президенти домовились, що на наступному засіданні ця комісія розгляне питання про поглиблення співробітництва у сфері високих технологій, медицини, сільського господарства, енергоефективності та енергозбереження, телекомунікацій та зв`язку.

Президенти підкреслити важливість прискорення укладання угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про соціальне забезпечення та домовилися завершити експертні консультації із вказаної тематики найближчим часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter