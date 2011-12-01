Україна та Ізраїль домовились продовжити інтенсивні консультації про створення ЗВТ

Єрусалим. Україна та Ізраїль домовились продовжити інтенсивні консультації про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА, що була схвалена за результатами їхніх переговорів у Єрусалимі.

Глави держав констатувати, що за 20 років дипломатичних відносин між обома державами був налагоджений активний і регулярний діалог з актуальних двосторонніх та міжнародних питань, встановлено взаємовигідні торгівельно-економічні зв`язки, активно розвивалося співробітництво у сферах культури, освіти та науки.

Президенти високо оцінили запровадження безвізового режиму між Україною та Ізраїлем у 2011 році як крок, що покликаний стимулювати увесь спектр офіційних, ділових та міжлюдських двосторонніх контактів.

Глави держав домовились спільними зусиллями примножувати всі здобутки у двосторонніх відносинах, яких було досягнуто за роки активної співпраці між Україною та Ізраїлем.

Президенти заявили, що наступним важливим кроком на шляху поглиблення українсько-ізраїльських відносин має стати запровадження режиму вільної торгівлі між двома країнами та у цьому зв`язку домовились інтенсивно продовжити експертні консультації з метою виходу найближчим часом на рівень переговорів та підготовку відповідного проекту угоди згідно з правилами Світової організації торгівлі.

Глави держав позитивно оцінили підписання в ході візиту Плану співробітництва у галузі охорони здоров`я та медичних наук між міністерствами охорони здоров`я двох країн на 2012-2015 роки, Меморандуму про співробітництво між Державною службою автомобільних доріг України та Національною автодорожньою компанією Ізраїлю, Меморандуму про співробітництво між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України і Центром сприяння інвестиціям Ізраїлю.

Також була позитивно відзначено робота спільної міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Президенти домовились, що на наступному засіданні ця комісія розгляне питання про поглиблення співробітництва у сфері високих технологій, медицини, сільського господарства, енергоефективності та енергозбереження, телекомунікацій та зв`язку.

Президенти підкреслити важливість прискорення укладання угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про соціальне забезпечення та домовилися завершити експертні консультації із вказаної тематики найближчим часом.