НБУ оцінює зростання ВВП у жовтні на рівні 7%, у січні-жовтні — 5%

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у жовтні 2011 року на рівні 7%, у січні-жовтні — трохи більше 5%.

Про це йдеться в Аналізі економічного стану України за жовтень, обнародуваному на сайті регулятора.

Зростання індексу виробництва базових галузей (ІПБГ), для розрахунку якого використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності складових більш як 40% ВВП, у жовтні 2011 року було на рівні 11,4% в річному вираженні проти 10,5% у вересні 2011 року.

У НБУ відзначають, що в останні три місяці спостерігається чітка тенденція до зростання внеску сільського господарства в економічне зростання при зменшенні частки промислового виробництва.

У цьому році очікується найвищий урожай зернових культур за всю історію незалежності України — станом на 11 листопада вже було зібрано 53,7 мільйона тонн зернових культур. Зростання врожайності інших продуктів рослинництва за 10 місяців також мало значні темпи, що, у свою чергу, стало причиною зростання обсягів виробництва харчової промисловості.

Проте регулятор відзначає зниження темпів посіву озимих порівняно з відповідним періодом минулого року. Основна причина — значне подорожчання мінеральних добрив, внаслідок чого витрати на осінню посівну збільшилися на 20-30%.

«Другий місяць поспіль під впливом погіршення зовнішньоекономічної кон`юнктури відбувається уповільнення зростання промислового виробництва і зниження його внеску в приріст як ІПБГ, так і ВВП. У жовтні зростання промислового виробництва становило 4,7% у річному вираженні (6,4% у вересні), за 10 місяців — 8,2% порівняно з відповідним періодом минулого року», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільше уповільнення зростання відбулося в експортоорієнтованих галузях — металургії, машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості.

Зростання обсягу будівництва залишалося на досить високому рівні (12,8% у жовтні і 11,7% за 10 місяців).

У жовтні було зафіксовано подальше скорочення обсягів роздрібного товарообігу до 12,7% порівняно з 15,2% у вересні. У НБУ вважають, що основною причиною такої динаміки став статистичний ефект бази порівняння минулого року.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що зростання ВВП в Україні за 10 місяців ц.р. становило 5,3%, за жовтень – 7,2%.