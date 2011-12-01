Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «ВТБ» на 2 млрд. дол.

Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«30 листопада 2011 Міністерство фінансів продовжило Угоду від 3 червня 2010 року про надання кредиту в розмірі 2 млрд. дол., яку було укладено між Україною, що діє через Кабінет Міністрів України, в особі міністра фінансів України, і банком «VTB Capital» на наступні шість місяців», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, угода була пролонгована на колишніх умовах.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала від російського «Внешторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі на термін 6 місяців.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в листопаді ц.р. заявив, що починається процес переоформлення кредиту «ВТБ» у довгостроковий кредит під облігації українського уряду. Він також спростував інформацію про плани України збільшити розмір кредиту.