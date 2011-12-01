Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0185-8,0240 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0140/8,0190, до 12:00 ціни піднялися до 8,0200/8,0230. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0185/8,0240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2592/0,2596, до 12:00 ціни виросли до 0,2603/0,2607. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2602/0,2606. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,7885 (- 0,5662).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3420/1,3500.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7630/10,7710, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,8170/10,8270. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,8250/10,8340.