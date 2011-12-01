Європарламент виступає за покращення інвестиційного та бізнес-клімату в Україні

Брюсель. Європейський парламент виступає за поліпшення інвестиційного і бізнес-клімату в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій з переговорів щодо Угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, які були присутніми в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

"Продовжувати закликати до політичних і економічних реформ в Україні, що має привести до модернізації її інфраструктури, зокрема, в сферах енергетики і транспорту; допомогти бізнес-сектору передусім через спрощення доступу до кредитів і позик, до спрощення і прискорення процесу збору податків і платежів на митниці, зокрема, зробивши помітні поліпшення в галузі відшкодування ПДВ експортерам, у процесі розмитнення і узгоджень для імпорту”, - підкреслили в документі.

Депутати висловилися за відміну бар'єрів і викорінювання корупції, посилення верховенства права і демократичної практики, розгляд скорочення вартості трансакцій для малого і середнього бізнесу.

У доповіді також є заклик до фундаментального поліпшення інвестиційного клімату для іноземних інвесторів в Україні. При цьому депутати окремо сказали про необхідність зробити митні процедури ефективнішими, зокрема, з метою припинення практики, "яка стала загальною", необгрунтованого підвищення митної вартості товарів, що імпортуються в Україну.

Європарламент також висловився за сприяння розвитку малого і середнього бізнесу і сказав про те, що Україні "не доцільно послабляти свій захист стандартів праці з метою залучення іноземних інвестицій".

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання про надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Водночас у зв'язку з останніми подіями в Україні, у тому числі виголошенням вироку колишньому прем'єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням ряду інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини і принципів демократії, лідери ЄС і Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.