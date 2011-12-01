Повноваження податкових органів не можуть бути розширені більше, ніж передбачено ПК - Клименко

Повноваження податкових органів не можуть бути розширені більше, ніж це передбачено Податковим кодексом (ПК).

Про це заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО під час Другого українського податкового форуму, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

За його словами, податкова служба працюватиме виключно в межах чинного законодавства, щоб уникнути загрози фіскального тиску на економіку.

"При розробці Податкового кодексу відразу закладалися механізми, що захищають платника від свавілля або змін політичної кон'юнктури. Йдеться про введення норми про адаптаційний період у разі зміни ставки податку або механізму його адміністрування. Держава сама поставила собі обмеження - ми не можемо міняти правила пізніше, ніж за півроку до того, як вони почнуть діяти", - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Серед позитивних нововведень кодексу, на його думку, - впровадження принципів презумпції правомірності дій платника податків. Так, закон розширив права платника податків в оскарженні дій актів перевірок, а використання ризикоорієнтованої системи податкового контролю дозволило відмовитися від втручання в діяльність добросовісних платників податків.

У той же час, нове законодавство покладає на платників і ряд обов'язків, вимагаючи від них більшої самодисципліни і самоконтролю.

Також О.КЛИМЕНКО зазначив, що сьогодні акцент у податковій політиці перенесений на добровільну сплату податків. На сьогодні 96% зборів і платежів сплачено до бюджету добровільно. І невелика частка - це стягнення, донарахування і штрафи.

"Добровільність сплати податків ми розуміємо як готовність бізнесу самостійно, без примусу виконувати закон. Ми відмовляємося від фіскального навантаження на бізнес", - підкреслив голова ДПСУ.

До того ж, за його словами, у новому законодавстві вводяться механізми, які дозволяють зробити чесну діяльність вигіднішою, ніж застосування схем мінімізації чи ухиляння від оподаткування.