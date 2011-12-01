10% фізосіб-«спрощенців» звернулися в ДПСУ за роз’ясненням законодавства

Понад 230 тис. фізичних осіб, які є підприємцями-«спрощенцями» або 10% від загальної кількості, на 1 грудня 2011 року взяли участь в податкових семінарах з роз'яснення і консультацій щодо оновленого податкового законодавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

Найбільша зацікавленість у роз'ясненнях була в податкових інспекціях Сум, Івано-Франківська, Львова, Вінниці і Рівного. Це пояснюється тим, що саме в цих регіонах зареєстрована значна кількість підприємців-"спрощенців".

Зокрема одне з питань, яке найбільш цікавлять підприємців, стосувалосяситуації з прийомом заяв від підприємців для роботи за спрощеною системою оподаткування у 2012 році. Податкові інспектори пояснювали, що для цього громадянин повинен прийти до інспекції за місцем проживання і написати заяву з обов'язковою вказівкою групи, у яку він бажає бути віднесений. При цьому, термін подачі таких заяв продовжений до 25 січня 2012 року, а у разі відсутності в інспекції показань нового зразка, підприємцеві буде зроблена відмітка у старому (згодом, за умови введення бланків, відбудеться заміна свідоцтва). Термін дії нового документа необмежений.

На семінарах також підкреслювали, що ДПСУ продовжила чинний на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу у зв'язку з необхідністю адаптації підприємців до нововведень в законодавстві про спрощену систему оподаткування.

Надалі практика таких семінарів буде продовжена, повідомляють в ДПСУ. Про час і місце заходів платники податків можуть дізнатися в податкових інспекціях за місцем проживання.