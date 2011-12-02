Світ стоїть на порозі нової економічної кризи – експерти ООН

Експерти ООН вважають, що світ зіткнеться з іще однією глобальною економічною кризою.

Такий висновок міститься в новій доповіді Департаменту ООН з економічних і соціальних питань (ДЕСП), повідомляє радіо «Свобода».

У документі сказано, що зростання світової економіки складе в наступаючому році всього 2,6%, порівняно з 4% у 2011 році.

Проте навіть і ця цифра може виявитися завищеною – у разі якщо боргова проблема в Європі не буде вирішена, а країни, що розвиваються, продовжать політику скорочення бюджетних витрат.