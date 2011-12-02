Після введення закону про «спрощенку» кількість малих підприємств виросте на 20% - ДПАУ Києва

Після введення в дію Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності" кількість фізосіб-"спрощенців" збільшиться на 20% - до 100 тисяч.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в м. Києві, такий прогноз озвучила заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА в м. Києві, заступник голови ДПА в м. Києві Ганна ІГНАТЕНКО. "На сьогодні в Києві зареєстровано 206 тис. фізичних осіб-підприємців, з яких 41% перебуває на спрощеній системі оподаткування. Враховуючи зміни в законодавстві, завдяки диференційованому підходу до класифікації малого бізнесу ми прогнозуємо збільшення цієї категорії платників податків мінімум на 20%", - зазначина Г.ІГНАТЕНКО.