Меркель заявляє, що в ЄС створять бюджетний союз

У ЄС буде створений бюджетний союз, до якого увійдуть, як мінімум, країни єврозони.

Про це Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявила у своєму виступі у Бундестагу, передає РІА "Новини" з посиланням на Франс Прес.

"Ми не просто говоримо про бюджетний союз, ми стоїмо на порозі його реалізації. Я говорю про бюджетний союз з суворими правилами, як мінімум, щодо єврозони", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

На думку А.МЕРКЕЛЬ, Європі потрібний новий "стабільний союз" з посиленим бюджетним контролем і регулюванням рівня держборгу. "Ядром цього союзу стабільності повинна стати нова європейська межа держборгу", - зазначила канцлер.

А.МЕРКЕЛЬ додала, що метою саміту у Брюсселі, призначеного на 9 грудня, є зміни європейських угод, які дозволять не допустити розвалу єврозони і ЄС в цілому.

Канцлер Німеччини також вважає, що процес подолання боргової кризи в єврозоні займе роки. "Уряд завжди ясно давав зрозуміти, що боргову кризу не можна вирішити одним ударом, і не існує швидких і простих рішень", - сказала вона.

Цього літа боргова криза знову серйозно ударила по банківській системі ЄС. Влада союзу визнала необхідність рекапіталізації найбільших кредитних установ, проте чіткого розуміння цієї процедури поки немає. Восени змінилася риторика і про цілісність єврозони. Колишні тверді заяви лідерів ЄС про те, що Греція - найпроблемніша країна регіону, з якої і почалася масштабна криза, залишиться в єврозоні, - у листопаді змінилися сентенціями про можливий вихід цієї держави з об`єднання.