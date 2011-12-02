Платники податків у січні-жовтні перерахували до бюджету 53,5 млрд. грн. ПДВ

Платники податків у січні-жовтні 2011 року перерахували до бюджету 53,5 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, за 10 місяців поточного року від платників податків надійшло 25,8 млрд. грн. ПДВ, що складає 48,2% загального обсягу надходжень по ПДВ. Від підприємств групи ризику надійшло 27,7 млрд. грн. - 51,8%.

За рахунок впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки збір ПДВ, зокрема, в жовтні зріс на 80% і склав 6,2 млрд. грн. проти 3,4 млрд. грн. на початок року.