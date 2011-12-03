Екс-президент Єврокомісії: ЄС помилився з євро під час введення валюти

Один з чільних розробників єдиної європейської валюти Жак ДЕЛОР каже, що під час введення євро в 1999 році було з самого початку допущено помилку, передає ВВС.

За його словами, Європейський Союз не приділив належної уваги економічній слабкості деяких своїх членів.

В інтерв’ю британській газеті Daily Telegraph Ж.ДЕЛОР, колишній президент Європейської комісії, сказав, що країнам дозволяли порушувати фінансові правила. Він звинуватив європейських лідерів у тому, що вони зробили для порятунку євро надто мало і надто пізно.

Ж.ДЕЛОР визнав: ті, хто застерігав, що єдині центробанк і валюта без єдиної держави будуть від природи нестабільними, "мали рацію".