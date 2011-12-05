Єфремов закликає ВР передбачити у бюджеті-2012 відміну пільг для депутатів

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує в державному бюджеті на 2012 рік чітко врегулювати усі питання, які пов`язані з пільгами для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді парламенту.

"Наша пропозиція - давайте домовимося всі разом, що ми внесемо ті пункти, які треба викреслити по цих пільгах в державному бюджеті, і на цьому припинимо спекуляції", - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що фракція Партії регіонів виступає за відміну пільг для депутатів і пропонує ввести таке поняття, як "кошти на забезпечення діяльності депутатів".

"А усе, що стосується пільгового режиму, то це треба відмінити, і саме поняття зняти. І це можна системно відобразити в державному бюджеті", - сказав О.ЄФРЕМОВ.