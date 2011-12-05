НБУ продовжить політику сниження попиту на валюту

Випуск інвестиційних монет і «золотих» сертифікатів за кілька років дозволить залучити у населення 10 млрд. дол.

Про це заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з іноземними представниками інвестиційних компаній і фондів 1 грудня, повідомляється на офіційному сайті НБУ.

"По-перше, випуск лише двох інструментів - інвестиційних монет і "золотих" сертифікатів упродовж кількох років має абсорбувати більш як 10 млрд. дол. з тих 50-70 млрд. дол., які зараз перебувають на руках у населення. По-друге, облігації внутрішньої державної позики, які найближчим часом будуть випущені урядом і розраховані на фізичних осіб, також дозволять нам залучити до золотовалютного резерву України частину коштів населення, які на сьогодні не беруть участі в економічних процесах і перебувають поза банками", - відзначив С.АРБУЗОВ.

За словами голови Нацбанку, на сьогодні вдалося утримати стабільність курсу національної валюти і не втратити резерви. "Якщо не буде нерозуміння із зовнішніми інвесторами і панічних настроїв у внутрішніх інвесторів, резерв буде зростати. З початку року до України надійшло майже 14 млрд. дол. США. Тобто навіть сьогодні, коли у всьому світі складна економічна ситуація, ми маємо приплив валюти до країни", - сказав він і зазначив: "Згідно з попередніми даними, попит населення України на іноземну валюту становить близько 10 млрд. дол. на рік. Тому, якщо зменшити цей попит хоча б наполовину, то ще 5 млрд. дол. додатково потрапить до резервів. Крім того, коли ми перейдемо на сплату за газ у рублях, то ще 8 млрд. дол. залишиться в золотовалютному резерві країни".

С.АРБУЗОВ зазначив, що НБУ чекає відновлення зростання золотовалютних резервів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує почати випуск інвестиційних монет у середині грудня. Дохідність монет формуватиметься, виходячи із зростання або падіння вартості золота на світовому ринку.

Крім того, Нацбанк має намір почати випуск інвестиційних сертифікатів, які також прив`язані до вартості золота, але відрізнятимуться від монет ширшими можливостями. Перші розміщення сертифікатів можуть відбутися вже наприкінці грудня.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Національного банку України, міжнародні валютні резерви в жовтні 2011 року скоротилися на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол. – до 34,162 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 листопада в структурі резервів 32,492 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 111,45 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Голова НБУ С.АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.