У держбюджеті на 2012 рік збільшать фінансування Збройних сил - Янукович

У державному бюджеті на 2012 рік буде збільшено фінансування Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на урочистостях з нагоди 20-ї річниці ЗСУ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що його метою є створення сучасної професійної, потужної, технічно оснащеної і мобільної армії, яка виступатиме надійним гарантом безпеки нашої держави.

«Завдяки впровадженню політики позаблоковості, навколо України утворено пояс безпеки і стабільності. Досягнуто суттєвих зрушень у зміцненні відносин і розширенні співробітництва з нашими сусідами і, насамперед, з Російською Федерацією, країнами Європейського Союзу. Збережено конструктивний формат взаємовигідних відносин з Північноатлантичним альянсом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, успіхи у зовнішній політиці дозволили нам зосередити основні зусилля на вирішенні економічних проблем, від успішного подолання яких, у першу чергу, залежить подальша розбудова національних Збройних сил.

«Ефективне реформування українського війська залишається одним із найважливіших пріоритетів влади. Українську армію очікують радикальні зміни», - наголосив він.

«Як Президент і Верховний головнокомандувач я впевнений, що із затвердженням нових редакцій стратегічних документів оборонного планування процес побудови нової армії набуде чітко визначеної перспективи. Мені добре відомий стан справ у Збройних силах. Вони переживають ті самі негаразди, що й держава та суспільство в цілому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зокрема, за його словами, сьогодні дуже важливо забезпечити армію новою та модернізованою технікою. Це вимагає застосування сучасних підходів до ресурсного та матеріально-технічного забезпечення, підкреслив він.

«Розв’язанню цих та інших нагальних проблем Збройних сил України покликаний сприяти оборонний бюджет 2012 року. В ньому в середньому у три рази передбачено збільшення видатків на розвиток озброєння та військової техніки, майже у два рази – на підготовку військ. Це надасть можливість українській армії розпочати перехід від «бюджету проїдання» до бюджету реформування та розвитку Збройних сил», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні необхідно вжити заходів для збереження офіцерських кадрів, підняття престижу військової служби. Особливо це стосується посад командирів нижчої та середньої ланки.