Уряд виділив 2 млрд. грн. на виплату зарплат бюджетникам

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 2 млрд. грн. на виплату зарплат у бюджетній сфері та іншу соціальну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ після відвідування однієї з багатодітних сімей Києва.

«Сьогодні уряд прийняв рішення майже 2 млрд. направити на інші види соціальної допомоги там, де виникли проблеми», - сказав М.АЗАРОВ.

Як пояснив журналістам прес-секретар керівника уряду Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, йдеться про виплату зарплат працівникам бюджетної сфери в тих регіонах, де виникли проблеми, тобто, місцеві бюджети не впоралися з виплатою зарплат бюджетникам.