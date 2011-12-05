Уряд виділив 2 млрд. грн. на виплату зарплат бюджетникам
17:00, 05 грудня 2011Фінанси
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Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 2 млрд. грн. на виплату зарплат у бюджетній сфері та іншу соціальну допомогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ після відвідування однієї з багатодітних сімей Києва.
«Сьогодні уряд прийняв рішення майже 2 млрд. направити на інші види соціальної допомоги там, де виникли проблеми», - сказав М.АЗАРОВ.
Як пояснив журналістам прес-секретар керівника уряду Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, йдеться про виплату зарплат працівникам бюджетної сфери в тих регіонах, де виникли проблеми, тобто, місцеві бюджети не впоралися з виплатою зарплат бюджетникам.
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