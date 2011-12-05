У Білорусі у 2012 році курс рубля буде в межах 9-10 тисяч за долар – експерти Forex Club

Мінськ. У Білорусі у 2012 році обмінний курс прогнозується в межах 9-10 тисяч білоруських рублів за долар США за умови інфляції на рівні 19-22%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це журналістам заявив старший аналітик Forex Club у Білорусі Валерій ПОЛХОВСЬКИЙ.

«За нашими прогнозами, зростання ВВП у Білорусі у 2012 році очікується на рівні 0-2%, інфляція за відсутності стимулювання валових показників становитиме 20%. І за умови виконання планів щодо інфляції курс перебуватиме на рівні 9-10 тисяч», - сказав В. ПОЛХОВСЬКИЙ.

Він вважає, що уряд Білорусі має сконцентрувати зусилля на забезпеченні максимально сприятливого макроекономічного середовища, де стабілізація інфляції є основним параметром.

«За економічних умов, що склалися, дуже важко оцінити, яким реально може бути економічне зростання. Краще відштовхуватися від ВВП, який отримаємо, і не треба його таргетирувати», - сказав В.ПОЛХОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що після об`єднання двох торгових сесій на Білоруській валютно-фондовій біржі курс, який встановився на рівні 8600 білоруських рублів за долар, зараз продовжує коливатися у досить невеликому коридорі.

«Але інфляція не стоїть на місці, вона росте майже на 10% на місяць. У результаті реальний обмінний курс слабшає», - сказав аналітик Forex Club.

В.ПОЛХОВСЬКИЙ переконаний, що якщо інфляція продовжить чинити тиск на економіку, ефект від девальвації слабшатиме.

«Тому Нацбанку Білорусі і треба коригувати реальний обмінний курс рубля на рівень інфляції, якщо ми націлюємося на досягнення вищих темпів економічного зростання. Інакше почнеться гальмування в зовнішній торгівлі», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, зростання ВВП у Білорусі в 2012 році прогнозується на рівні 5-5,5%, інфляція сповільниться до 19-22%. Такі дані були оприлюднені керівниками уряду і Національного банку Білорусі 22 листопада на нараді за проектами прогнозу соціально-економічного розвитку країни, бюджету і основних напрямів грошово-кредитної політики на 2012 рік.