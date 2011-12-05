Міжбанк: закриття торгів - 8,0200/8,0220 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0200/8,0250 грн./дол., на 12:00 звузився спред — 8,0205/8,0245 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0200/8,0220 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2595/0,2599 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися — 0,2594/0,2598 грн./рубль. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2596/0,2600 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,89 рублів за долар (+0,15).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3380/1,3460 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7725/10,7810 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору — 10,7830/10,7945 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7765/10,7855 грн./євро.