S&P має намір знизити рейтинги практично всіх країн єврозони

Рейтингове агентство Standard & Poor `s в понеділок помістило в список для перегляду кредитного рейтингу з можливістю зниження практично всі країни-члени єврозони, у тому числі Францію і Німеччину, які на даний момент мають найвищий рейтинг ААА, повідомляє Associated Press.

На перегляд поставлені рейтинги 15 з 17 країн єврозони. У списку не виявилося лише Греції (її рейтинг S & P знизило вже до «сміттєвого») і Кіпру - рейтинг цієї країни вже поставлений на перегляд з негативним рейтингом.

Зниження рейтингу таких країн, як Німеччина і Франція, якщо воно відбудеться, може поставити під питання економічне одужання єврозони, підірване загрозою дефолту Греції.

Влітку, коли американський конгрес і Білий дім не могли домовитися про підйом стелі держборгу і виникла реальна загроза того, що США оголосять дефолт за своїми борговими зобов`язаннями, агентство Standard & Poor `s знизило рейтинг США з ААА до АА. Це викликало значне зниження індексів на фондових майданчиках світу, пише Газета.Ru.