Сьогодні ймовірне подальше падіння євро - експерт

Євро на світових торгах у вівторок, 6 грудня, на фоні негативних подій понеділка може продовжити зниження до позначки 1,3320, у той час як фунт - розширити діапазон до 1,5550-1,5700, долар/франк, ймовірно, повернеться до рівня 0,9200, а долар/ієна знизиться до позначки 77,50, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, з новин вівторка увагу варто звернути на рішення щодо процентної ставки Банку Австралії, попередню публікацію протоколу останнього засідання Комітету з фінансової політики Банку Англії і дані по ВВП єврозони.