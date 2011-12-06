У Польщі, вперше за майже три роки, зменшилися заощадження громадян

Варшава. Приватні заощадження громадян Польщі в III кварталі поточного року скоротилися вперше за останні 11 кварталів, склавши на кінець вересня 282,7 мільярдів доларів (1 дол. = 3,3 польських злотих).

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними дослідницької компанії analizy.pl, заощадження польських домогосподарств, що збільшувалися з кінця 2008 року, незважаючи на світову фінансову кризу, в III кварталі зменшилися на 1,3%, або 3,8 млрд. доларів.

Компанія відзначила, що з урахуванням падіння курсу національної валюти - польського злотого - заощадження в євро знизилися на 10%.

За даними analizy.pl, найбільше на зменшення заощаджень поляків вплинула переоцінка активів приватних пенсійних фондів (OFE), які через турбуленції на світових фінансових ринках у липні-вересні втратили 4,6 млрд. доларів, або близько 6% вартості своїх портфелів.

Пенсійні заощадження громадян 38-мільйонної Польщі на кінець вересня ц.р. в OFE становили 69 млрд. доларів.

Вкладення поляків у польські, закордонні інвестиційні та страхові фонди, а також акції, через їх переоцінку знизилися на понад 10% - до близько 44 млрд. доларів.

У той же час банківські депозити, які залишаються найбільш поширеним серед поляків видом заощаджень, в III кварталі ц.р. зросли на майже 4%, або 5 млрд. доларів, до рекордних за всю історію 138,6 млрд. доларів.

Кількість готівки в обігу збільшилася на 1,3 млрд. - до 30 млрд. доларів.

Analizy.pl зазначає, що з грудня 2010 року по вересень 2011 заощадження поляків збільшилися на 2,5%, або 6,9 млрд. доларів (за поточним курсом), що втричі менше темпів аналогічного періоду 2009/2010 роках.

"Перша за 11 кварталів негативна динаміка заощаджень домогосподарств у Польщі пов`язана з погіршення кон`юнктури в економіці і переоцінкою на ринках капіталу. Під час попереднього економічного уповільнення в 2007-2008 роках ми могли бачити аналогічну ситуацію тричі", - відзначає компанія, яка, серед інших проектів, досліджує заощадження поляків 11-й рік.

За даними експертів, заощадження поляків, які в 2000 році становили близько 75 млрд. доларів (за поточним курсом), постійно збільшувалися до обвалу польського фондового ринку в кінці 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала єдиною країною з 27 членів Європейського союзу, економіка якої зросла в кризовому 2009 році, що дозволило країні вперше в історії увійти до шістки найбільших європейських економік.