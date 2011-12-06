Платники податків Києва збільшили перерахування до бюджету на 19 млрд. грн.
11:48, 06 грудня 2011Фінанси
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Платники податків Києва з початку цього року перерахували до зведеного бюджету 69,812 млрд. грн. податків, що на 19 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в м. Київ.
За словами голови комісії з проведення реорганізації ДПАУ в Києві, директора департаменту податкового контролю Державної податкової служби Ірини НОСАЧОВОЇ, цих показників досягнуто за рахунок добровільної сплати податків, детінізації економіки, погашення податкового боргу та легалізації трудових відносин.
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