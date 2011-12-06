Держборг України зріс на 9% – до 59,09 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2011 року становив 471,38 млрд. грн., що на 59,09 млрд. дол., або на 9% більше, ніж на початку року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, обсяг держборгу (внутрішній і зовнішній) збільшився на 9,6% - до 44,51 млрд. дол. При цьому внутрішній борг зріс на 7,4% - до 19,11 млрд. дол., зовнішній - на 11,2% - до 25,39 млрд. дол.

Обсяг гарантованого державою боргу зріс за 10 місяців на 6,8% - до 14,59 млрд. дол., зокрема, внутрішній скоротився на 4% - до 1,67 млрд. дол., зовнішній збільшився на 8,3% - до 12,91 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив, що в Україні держборг перебуває у допустимих межах і, за останніми даними, становить трохи більше 39% ВВП.