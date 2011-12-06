Боргові виплати уряду у грудні складуть 9,5 млрд. грн. - Азаров

Боргові виплати уряду України у грудні складуть 9,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.

"За один місяць ми виплачуємо боргів приблизно стільки, скільки ми виплачуємо при народженні дитини на усіх", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на погашення держборгу в 2011 році заплановано скерувати 61,493 млрд. грн., у т.ч. внутрішнього - 37,522 млрд. грн., зовнішнього - 29,970 млрд. грн.

Витрати на обслуговування державного боргу у 2011 році прогнозуються обсягом 23,001 млрд. грн., у т.ч. на обслуговування внутрішніх запозичень - 14,932 млрд. грн.

Загальні виплати по держборгу, які будуть здійснені у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюють на рівні 85,271 млрд. грн., з яких 61,5% або 52,455 млрд. грн. - виплати за внутрішнім боргом.