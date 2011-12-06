S&P має намір знизити рейтинг Європейського фонду стабільності. Зараз рівень найвищий

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's розмістило довгостроковий рейтинг Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС), який є нині на найвищому рівні "ААА", на перегляд з можливістю пониження, сказано у релізі агентства.

При цьому короткостроковий рейтинг фонду, який фінансує фінансову допомогу Ірландії і Португалії, підтверджений на рівні "A - 1+", передає РІА "Новини".

Раніше Standard & Poor's обіцяло помістити у список для перегляду кредитного рейтингу з можливістю пониження 15 з 17 країн єврозони, у тому числі Францію і Німеччину, які на сьогодні мають найвищий рейтинг ААА. Виключення - Кіпр і Греція, рейтинги яких знизили раніше.