Долар на міжбанку продовжує дешевшати

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0195/8,0235 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0165/8,0195 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0140/8,0190 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2577/0,2581 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися - до 0,2575/0,2579 грн./рубль. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2578/0,2582 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,0505 рублів за долар (+0,1605).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3335/1,3425 дол./євро. Ринок євро-гривна відкрився індикативними котируваннями 10,7270/10,7340 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7175/10,7275 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,7430/10,7555 грн./євро.