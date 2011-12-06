Ощадбанк розпочинає надавати послуги грошових переказів MoneyGram

Ощадбанк з 6 грудня 2011 року розпочне надавати послуги грошових переказів MoneyGram у своїх 2150 відділеннях.

Про це йдеться в прес-релізі банку, переданому УНІАН.

“Нове партнерство розширює агентську мережу MoneyGram в Україні майже на 20% і збільшує кількість пунктів обслуговування клієнтів системи до 13 200 відділень банків-партнерів і державного підприємства «Укрпошта»”, - йдеться в повідомленні банку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк у січні-вересні 2011 року одержав чистий прибуток 384,937 млн. грн.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року склали 75,349 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 57,384 млрд. грн., зобов`язання - 57,815 млрд. грн., статутний капітал – 14,496 млрд. грн., власний капітал – 17,534 млрд. грн.

100% акцій банку належать державі.

Компанія MoneyGram International - одна з лідируючих компаній на світовому ринку грошових переказів. MoneyGram обслуговує грошові перекази по всьому світу і оплату рахунків у США за допомогою глобальної мережі, що складається з понад 244 000 відділень, включаючи роздрібні мережі, міжнародні поштові служби і фінансові установи в більш ніж 190 країнах і територій світу.