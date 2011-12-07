Пара EUR/USD сьогодні може закріпитися нижче рівня 1,3400 - експерт

Пара EUR/USD на торгах в середу, 7 грудня, може закріпитися нижче рівня опору 1,3400, пара GBP/USD постарається піти нижче позначки 1,5600, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, середа буде цікава даними з безробіття в єврозоні, зміною обсягу промислового виробництва у Великобританії, а також публікацією даних щодо зміни обсягу споживчого кредитування в США. Крім того, учасники ринку, як і раніше, чекатимуть новин, пов`язаних з борговою кризою в країнах Європи.