Парламент Греції прийняв бюджет жорсткої економії на 2012 рік

Парламент Греції прийняв сьогодні держбюджет жорсткої економії на 2012 рік з метою одержати від ЄС та МВФ другий пакет допомоги в обсязі 130 млрд. євро.

Як передає ІТАР-ТАСС, за основний фінансовий закон країни проголосували 258 із 299 присутніх депутатів 300-місного однопалатного парламенту країни, проти був 41.

Держбюджет виходить із здійснення програми приватизації держвласності, реалізації на практиці єдиної сітки заробітної плати із скасуванням премій і надбавок, а також переведення близько 30 тис. держслужбовців в Організацію трудового резерву, де вони числитимуться рік із збереженням 60% окладу до звільнення. На 2012 рік передбачається рецесія у 2,8% ВВП і підвищення безробіття до 17,1% економічно активного населення з 15,4%, очікуваних у 2011 році.

Держбюджет передбачає дефіцит у 5,4% ВВП у разі реалізації операції з обміну грецьких суверенних облігацій приватними інвесторами з 50-процентним дисконтом на нові цінні папери і 6,7% ВВП, якщо ця операція не вдасться. У 2011 році дефіцит держбюджету, як очікується, дорівнюватиме 9,0%. В абсолютних цифрах дефіцит у 5,4% ВВП становитиме 11,4 млрд. євро порівняно з 19,7 млрд. євро цього року.

При цьому вперше за останні роки планується звести держбюджет наступного року з первинним профіцитом (перевищення державних доходів над витратами без урахування обслуговування держборгу). У 2012 році первинний профіцит повинен становити 2,18 млрд. євро, що відповідає 1% ВВП порівняно з первинним дефіцитом у 4,58 млрд. євро цього року (2,1% ВВП).

Держбюджет передбачає і велике скорочення державного боргу, який, згідно з прогнозом, становитиме у 2012 році 145,5% проти 161,7% цього року, заклавши тенденцію до його зменшення. Держзаборгованість, як очікується, знизиться до 309,3 млрд. євро порівняно з 352,05 млрд. євро цього року. Планується і значне скорочення - на 3,63 млрд. євро - витрат на виплату відсотків за боргом, які у 2012 році становитимуть 12,75 млрд. євро.