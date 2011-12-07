Глава ЄС запропонував спосіб подолання кризи в єврозоні

Для подолання нинішньої фінансової кризи в єврозоні необхідний істотний перерозподіл повноважень між керівними структурами Євросоюзу.

Такий висновок міститься у документі, підготовленому президентом ЄС Херманом Ван РОМПЕЄМ до дводенного саміту Євросоюзу у Брюсселі 8 грудня.

Документ носить конфіденційний характер, проте він опинився у розпорядженні лондонської газети "Гардіан", яка оприлюднила сьогодні його основні положення, передає ІТАР-ТАРС.

Президент ЄС пропонує позбавляти права голосу у керівних органах союзу ті країни, на яких поширюється дія міжнародних стабілізаційних програм, у разі, якщо вони не проводять узгоджених реформ. "Такі санкції, як тимчасове припинення права голосу на самітах ЄС, можуть бути введені щодо держав, які уперто відмовляються виконати свої зобов`язання", - наголошується в документі.

Одночасно Х.Ван РОМПЕЙ пропонує наділити загальноєвропейські інституції широкими повноваженнями щодо втручання у внутрішньоекономічні справи держав Євросоюзу під час кризи. Це стосується формування національних бюджетів, виконання соціальних програм і податкової політики.

При цьому президент ЄС вважає, що настав час провести узгодження пенсійних систем країн-членів, їх ринків праці, а також податкових політик. Х.Ван РОМПЕЙ не виключив також можливості появи єдиних облігацій єврозони.