ВР ухвалила в першому читанні законопроект про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає запровадження оцінки банківської діяльності на основі системи управління ризиками, запровадження понять «проблемного банку» та «неплатоспроможного банку» із застосуванням кількісних та якісних критеріїв, які встановлюються Законом України „Про банки і банківську діяльність”. Також передбачається передати повноваження щодо виведення з ринку неплатоспроможних банків від Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Крім того, передбачено корегування практики супроводження діяльності проблемних банків з боку Національного банку України з метою удосконалення системи нагляду за проблемними банками та сприяння зменшення витрат ФГВФО в процесі роботи із неплатоспроможними банками.

В пояснювальній записці зазначається, що «в цілому, законопроект передбачає, що Національний банк України продовжуватиме виконувати функції з банківського регулювання, у тому числі здійснюватиме посилений нагляд за діяльністю проблемних банків та впроваджуватиме програми їх фінансового оздоровлення в межах встановлених законодавством часових обмежень». Національний банк України продовжуватиме застосовувати всі існуючі заходи впливу, в тому числі призначення куратора, як це визначено в Законі України «Про банки і банківську діяльність», крім запровадження тимчасової адміністрації або призначення ліквідатора.

У той же час, ФГВФО здійснюватиме комплекс дій, пов’язаних з виведенням з ринку неплатоспроможних банків найменш витратним методом шляхом:

ліквідації банку з прямим відшкодуванням з боку ФГВФО гарантованих депозитів вкладникам-фізичним особам;

ліквідації банку з передачею/продажем його активів і зобов’язань, зокрема гарантованих депозитів, платоспроможному банку;

передачі/продажу активів і зобов’язань, зокрема гарантованих депозитів, банку платоспроможному банку з подальшим відкликанням банківської ліцензії та ліквідацією неплатоспроможного банку;

утворення перехідного банку з подальшим його продажем інвестору, який задовольняє визначеним критеріям, з переведенням на нього працюючих активів і визначених зобов’язань неплатоспроможного банку, з подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продажу цілого неплатоспроможного банку інвестору, який задовольняє визначеним критеріям, в тому числі з подальшим приєднанням або злиттям неплатоспроможного банку з іншим платоспроможним банком.

ФГВФО матиме виключні функції щодо здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків.

У зв’язку із зазначеним, законопроектом удосконалені повноваження адміністративної та виконавчої ради ФГВФО, порядок формування майна ФГВФО та отримання ним кредитів від Держави і Національного банку України у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності. Розширені повноваження ФГВФО в частині питань перевірок банків, у тому числі працівники ФГВФО можуть бути залучені Національним банком України у проведенні спільних перевірок проблемних банків.

Законопроектом встановлений порядок процедури тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного банку, функції та повноваження уповноважених осіб на здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації, вимоги до плану врегулювання неплатоспроможного банку.

Крім того, проектом закону передбачена можливість створення ФГВФО перехідного банку з подальшим його продажем за результатами конкурсу (аукціону) інвестору.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено внесення змін до Закону України „Про банки і банківську діяльність” в частині встановлення критеріїв визначення проблемного та неплатоспроможного банку, можливості здійснення Національним банком України банківського нагляду на основі системи управління ризиками, вимоги щодо інформування банками своїх клієнтів – споживачів про ризики, пов’язані з послугами, що пропонуються, а також до Законів України „Про Національний банк України”, „Про виконавче провадження”, „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.