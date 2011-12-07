НБУ видобуватиме та вироблятиме дорогоцінні метали

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо окремих питань діяльності Національного банку України).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонуються зміни до Закону "Про Національний банк України", якими передбачено, що відомча охорона має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом "Про міліцію". Даним законопроектом фактично дозволяється заступнику голови Національного банку України та керівнику структурного підрозділу, який за посадою входить до складу Правління Національного банку, здійснювати функції з управління об`єктами державної власності.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", яка, зокрема, доповнюється нормою щодо здійснення Національним банком для забезпечення виконання покладених на нього функцій діяльності, пов`язаної з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів. Стаття 48 Закону України "Про Національний банк України" доповнюється нормою щодо права Національного банку використовувати золотовалютні резерви на витрати по операціях із забезпечення його діяльності в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку;

Статтю 71 Закону України "Про Національний банк України" пропонується доповнити нормою щодо нерозповсюдження обмежень стосовно діяльності Національного банку України на виробничу діяльність Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням НБУ.

У статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" пропонується встановити, що брухт дорогоцінних металів у будь-якому вигляді першочергово пропонується Національному банку України та Міністерству фінансів України.