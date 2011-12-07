ДПСУ підтримує введення податку на розкіш

Державна податкова служба України підтримує введення податку на розкіш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

«Ми в цілому підтримуємо ідеологію, що ті, хто може платити більше, повинні платити більше», - відзначив він.

За словами О.КЛИМЕНКА, в законодавстві на сьогодні є норми, що вимагають врегулювання згідно з нормами законопроекту про податок на багатство. Також він відзначив, що на сьогодні немає необхідності вводити нові податки: «Можливо, є необхідність не вводити нові податки, можливо, доцільніше підвищувати деякі ставки на предмети розкоші»? – відзначив він.

Нагадаємо, Сергій ТІГІПКО виніс на обговорення громадськості законопроекти про оподаткування предметів розкоші та елітного майна, а також операцій з офшорними зонами. Надходження від цих податків планується спрямувати на виплату пенсій.