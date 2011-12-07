Законопроект про внутрішню торгівлю не відповідає принципам ринкової економіки - УСПП

Економічна рада громадських об`єднань і асоціацій бізнесу - Українського союзу промисловців і підприємців виступає проти розгляду у Верховній раді України урядового законопроекту про внутрішню торгівлю, оскільки він не відповідає принципам ринкової економіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

«Даний проект закону, незважаючи на значну актуальність теми, не відповідає основним принципам ринкової економіки, містить надмірне державне регулювання цін, надбавок і інвестицій, може призвести до погіршення умов роботи малого і середнього бізнесу», - зазначається у повідомленні.

Як відомо, у листопаді цього року в парламенті було зареєстровано проект закону № 9443 «Про внутрішню торгівлю». Даний законопроект підготовлено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, на жаль, у закритому режимі без належних консультацій і обговорень з діловою громадськістю.

В УСПП відзначають, що, судячи із звернень об`єднань і асоціацій бізнесу, як центрального, так і регіональних рівнів, товаровиробників непокоїть те, що деякі положення урядового законопроекту можуть створити безпідставні перешкоди для ведення господарської діяльності, несприятливі і дискримінаційні умови для малого і середнього бізнесу.

«Основне занепокоєння підприємців пов`язане з обмеженням вільного вибору площі і розміру торгових об`єктів, економічної діяльності, ускладненням умов торгових контрактів і прямим регулюванням цін на соціально значущі товари. Змішування регулювання торгівлі і інструментів соціальної політики не призведе до пожвавлення внутрішньої торгівлі, а отже, і внутрішнього ринку держави, а лише погіршить умови життя найменш захищених верств населення», - відзначають в УСПП.

Замість запровадження обмежень внутрішньої торгівлі надмірним державним регулюванням цін, надбавок і інвестицій, вважають в УСПП, необхідно створити рівні умови конкуренції, правила чесної і прозорої торгівлі на внутрішньому ринку. Економічний ефект від цього буде набагато вищим, ніж від методів ручного управління реальним сектором.

«Економічна рада громадських організацій і асоціацій бізнесу, УСПП, наполягає на доопрацюванні урядового законопроекту про внутрішню торгівлю, його обговоренні у підприємницькому середовищі і на внесенні до парламенту збалансованого документа», - зазначається у повідомленні УСПП.

Як повідомляв УНІАН, в Українській торговельній асоціації вважають, що ухвалення законопроекту «Про внутрішню торгівлю» у запропонованій урядом редакції може призвести до втрати робочих місць у сфері роздрібної торгівлі.

Окрім того, на думку експертів, ухвалення документа призведе до підвищення вартості товарів, які реалізуються через інтернет-магазини.

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет міністрів схвалив проект Закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.

Законопроект про внутрішню торгівлю № 9443 зареєстровано у парламенті 10 листопада 2011 року.