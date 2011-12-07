ВР має намір внести зміни до сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції. Механізм сплати та порядок зарахування податків, сплачених в натуральній формі, визначається Кабінетом міністрів України. Також передбачено, що податок на прибуток підприємств може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі. Крім того податок на додану вартість може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі.