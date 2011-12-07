Експерт: золото залишається надійним активом для інвестування, поки в ЄС є ознаки рецесії

Незважаючи на певну невизначеність, золото залишається надійним активом для інвестування до тих пір, поки в Європейському Союзі є ознаки рецесії, яка може негативно вплинути на всю світову економіку.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

Зокрема, підкреслив він, «дорогоцінні метали до кінця минулого тижня показали тенденцію до зростання після періоду невизначеності».

За інформацією В.СКИДАНА, ф`ючерси на золото на світовому ринку в п`ятницю, 2 грудня, перебували на позначці 1746,48 долара за унцію, срібло - 32,89 долара за унцію, платину - 1556,8 долара за унцію. На готівковому ринку дорогоцінних металів у Лондоні в п`ятницю золото коштувало 1751 долар за унцію. Це найвищий показник після 17 листопада 2011 року - тобто за останні два тижні.

Як повідомив експерт, ціни на золото на українському ринку минулого тижня варіювалися в таких межах: 448-454 грн. за грам в злитках по 100 грамів.