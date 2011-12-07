Нацбанк Білорусі прогнозує обмінний курс на рівні 9150 рублів за долар

Мінськ. У Білорусі середній курс рубля в 2012 році прогнозується на рівні 9 150 рублів за долар США.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це сьогодні заявила журналістам голова правління Національного банку Білорусі Надія ЄРМАКОВА.

Голова правління Нацбанку зазначила, що з моменту переходу на єдиний обмінний курс білоруського рубля цього року його середнє значення становить 8 600 рублів.

«Під час торгових сесій на валютній біржі спостерігалася тенденція зміцнення білоруського рубля. І виходячи з прогнозу розвитку економіки, ми розраховуємо, що долар буде слабшим, а рубль - міцнішим», - сказала Н.ЄРМАКОВА.

Вона також не виключає, що ставка рефінансування буде переглянута в другій половині січня.

«Рішення буде прийнято в бік зниження ставки рефінансування», - розраховує Н.ЄРМАКОВА.

Як зазначила голова правління Нацбанку, до кінця 2011 року крім запланованого підвищення ставку рефінансування більше переглядати не будуть.

Довідка УНІАН. Останній раз Нацбанк Білорусі підвищив ставку рефінансування 12 грудня з 40 до 45% річних. А перед цим ставка підвищувалася 11 листопада теж на 5% - з 35 до 40% річних.

Ставка рефінансування є інструментом грошово-кредитного регулювання, за допомогою якого Нацбанк впливає на ставки міжбанківського ринку, а також ставки за депозитами юридичних і фізичних осіб та кредитів, що надаються їм кредитними організаціями.