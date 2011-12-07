Експерт: малий та середній бізнес найчастіше беруть кредити на поповнення обігових коштів

Найбільш затребуваний продукт серед представників малого та середнього бізнесу - це кредит на поповнення обігових коштів, який спрямований на підтримку функціонування бізнесу.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Антон СУХОРУКОВ.

За його словами, «зараз превалює попит на кредитні продукти, спрямовані на фінансування поточної діяльності компанії або проектів, спрямованих на поступовий розвиток. Це пов`язано з тим, що бізнесмени, ґрунтуючись на реальній економічній ситуації, побоюються вкладати гроші в динамічний розвиток бізнесу, у великі інвестиційні проекти».

Тим часом, зазначив А.СУХОРУКОВ, не всім невеликим компаніям вдається отримувати банківське фінансування через складність оцінки представників МСБ. Особливість оцінки малого та середнього бізнесу полягає в тому, що більшість клієнтів знаходяться на спрощеній системі обліку доходів і витрат. Тому не завжди платоспроможність клієнтів можна підтвердити офіційна фінансова звітність.

«Серед основних ризиків кредитування МСБ - невеликі масштаби і відсутність диверсифікації бізнесу, що робить даний сегмент найбільш вразливим у кризовий період і в умовах конкуренції», - вважає експерт.