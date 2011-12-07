ВР ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 із 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угоди спрямовані на створення сприятливих умов для активізації розвитку торговельно-економічного співробітництва між державами ЄАВТ.