Ставки на ринку депозитів фізосіб продовжують зростати - експерт

Ставки на ринку депозитів фізичних осіб продовжують зростати.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, найбільш дохідні пропозиції від деяких банків як і раніше перевищують 20% річних у гривні. Останні більше стосується акційних пропозицій до новорічних свят. При цьому банки віддають перевагу, а, отже, і найвищу дохідність, депозитах на короткі терміни і без права поповнення та часткового зняття коштів.

Як підкреслила Н.СИНЯВСЬКА, «на сьогоднішній день відбувається оптимізація вартості залучених ресурсів, тому що питання залучення банками коштів залишається особливо актуальним».

За інформацією експерта, процентні ставки за депозитами у гривні на кінець минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 25,5% річних (середня - 12,0%), 3 місяці - від 7,2 до 19 , 5% (середня - 14,5%); 6 місяців - від 9,0 до 20,0% (середня - 14,37%); 12 місяців - від 10,5 до 20,5% (середня - 14, 88%).

Н.СИНЯВСЬКА повідомила, що за вкладами в доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,75 до 12,0% річних (середня - 4,39%), 3 місяці - від 1,35 до 7,75% (середня - 5,40%); 6 місяців - від 1,35 до 8,5% (середня - 6,02%); 12 місяців - від 2,5 до 9% (середня - 6,67%). За депозитами в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 12,0% річних (середня - 3,23%), 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,83% ); на 6 місяців - від 1,0 до 7,25% (середня - 4,44%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 5,13%).