Торги доларом на міжбанку закрилися на рівні 8,0070/8,0140 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0160/8,0210 грн./дол., на 12:00 ціни впали — 8,0100/8,0130 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0070/8,0140 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2575/0,2579 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися — 0,2565/0,2569 грн./рубль. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2562/0,2566 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль збільшився і становив 31,2399 рублів за долар (+0,1894).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3444/1,3446 дол./євро, а на 15:00 впали — 1,3376/1,3378 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7725/10,7810 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,7430/10,7530 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли поточного мінімуму — 10,7050/10,7200 грн./євро.