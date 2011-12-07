В Україні бідні платять у 50 разів більше податків, аніж багаті - експерти

В Україні бідні платять у 50 разів більше податків, аніж багаті, підрахували в Науково-дослідному центрі проблем оподаткування Державної податкової служби України. Про це повідомляє ZN.ua.

Проголошений у Податковому кодексі прогресивний податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), спрямований на те, щоб багаті платили більше за бідних, – не більше ніж красиві слова, переконаний кандидат економічних наук, заступник начальника Науково­дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Костянтин ШВАБІЙ.

Експерт підрахував, що більш як 90% всіх надходжень від сплати ПДФО в Україні дає заробітна плата населення. При цьому, якщо віднести ці надходження у вигляді абсолютних величин до бази оподаткування, то виходить велика диспропорція.

ZN.UA зазначає, що багаті українці сьогодні фактично звільнені на законодавчому рівні від сплати податків на доходи фізичних осіб. А все тому, що офіційно багаті люди заробітну плату в основному не одержують (а тому й не платять з неї податок і не здійснюють відрахувань до фондів соцстрахування), а їхні основні доходи від цінних паперів і депозитів – не оподатковуються.

«Середня ефективна ставка податку на зарплату в середньому в 50 разів вища за податкову ставку на підприємницькі доходи, тут підраховано виключно за загальною системою оподаткування (спрощена не бралася до уваги, оскільки не було даних), а також у 4,5 разу вища за податкову ставку податку на власність», - говорить К.ШВАБІЙ.

На його думку, ПДФО в Україні потребує подальшого реформування. «У нас сталося і законодавчо закріплене зміщення більшої частини податкового тягаря з оподаткування капіталу, ресурсів, майна на доходи фізичних осіб», - зазначив К.ШВАБІЙ.

Після ухвалення Податкового кодексу з урахуванням перекладення непрямих податків – ПДВ, акцизних зборів і єдиного соціального податку – бідні не стали платити менше за багатих. «Якщо обрахувати податкове навантаження, це, щоправда, за моїми прикидками, з урахуванням ефекту перекладення податкового тягаря, то виходить, що у нас не прогресивна шкала, як задекларовано в кодексі, мовляв, багаті платять більше, ніж бідні, у нас насправді регресивна шкала прибуткового податку, і розрахунки якраз це й показують», - сказав експерт.

За його словами, за ставкою 17% станом на 1 листопада 2011 року платило не більше 1% платників ПДФО. «Основна маса населення платить 15% ПДФО плюс у середньому 3,6%. Ви бачите, яка у нас арифметика: 15 плюс 3,6 відсотка – вже 18,6% виходить. А багаті ж платять 17%. Ось проста арифметика, яка підтверджує мої слова, що податок, загалом, регресивний», - пояснив К.ШВАБІЙ.

За офіційною статистикою Міністерства фінансів, надходження з податку на доходи фізосіб не змінилися з 2010 року і становлять близько 4% ВВП.

Раніше у статті для ZN.UA кандидат юридичних наук Данило ГЕТЬМАНЦЕВ зазначив, що пропонований Сергієм ТІГІПКОМ «податок на багатство» дивовижним чином поєднав у собі антитези всіх правил ефективного оподаткування. Складається враження, що норми цього законопроекту «розраховані на що завгодно, але тільки не на прийняття їх в осяжному майбутньому». «Навряд чи автори законопроекту серйозно розраховували на нього як на ефективний механізм акумуляції грошових коштів до централізованих державних фондів», - говорить експерт.