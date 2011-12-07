Держбюджет у листопаді отримав рекордну суму зібраних податків - 22,2 млрд. грн.

До загального фонду державного бюджету в листопаді 2011 року залучено 22,2 млрд. грн.

Про це повідомив Голова ДПС України Олександр КЛИМЕНКО під час прес-конференції.

„Це найбільша сума за всі роки незалежності України. Короткострокові прогнози були менш оптимістичними, ніж отриманий результат. Такого результату досягнуто завдяки нашим бізнесменам, які наполегливою працею забезпечили зростання економіки. І, що найбільш важливо, не намагалися сховати свої заробітки, чесно віддавши державі належну частину”, – зазначив О.КЛИМЕНКО.

За оперативними даними, до Зведеного бюджету України сплачено 30,3 млрд. грн. платежів, що контролюються податковими органами, з них до державного бюджету – 23,1 млрд. грн., місцевих бюджетів – 7,2 млрд. гривень.

Загалом за 11 місяців поточного року до Зведеного бюджету України надійшло 243,8 млрд. грн. платежів. Це на 58 млрд. грн. більше, ніж у минулому році. З них до державного бюджету – 177 млрд. грн. та до місцевих бюджетів – 67 млрд. гривень. Збір платежів до загального фонду державного бюджету перевищив минулорічний показник в 1,5 раза (+57,2 млрд. грн.) та склав 170,4 млрд. грн. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 102,7%, додатково одержано 4,5 млрд. гривень.

На думку керівника податкового відомства, таких результатів вдалося досягти також за рахунок ефективної роботи працівників податкової. „Протягом останнього часу докладено чимало зусиль для підвищення якості обслуговування платників. Фахівці податкової зробили все для того, щоб сплата податків стала процедурою простою, зручною та необтяжливою”, – підкреслив О.КЛИМЕНКО.