Товарооборот між Україною та Білоруссю зріс до 5 млрд. доларів

Мінськ. Товарооборот між Україною і Республікою Білорусь у січні-жовтні 2011 року збільшився на 43%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, практично досягнувши рівня докризового 2008 року - 4,98 млрд. дол.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО.

«З України до Білорусі традиційно поставляються чорні метали і вироби з них, електроенергія, олія соняшникова, кукурудза та ін.», - розповіли в українському посольстві.

До України експортовано білоруської продукції в січні-жовтні 2011 року на 3,3 млрд. дол. (зростання в 1,6 рази), імпорт української продукції до Білорусі збільшився на 17,5% і склав 1,68 млрд. дол.

«Здебільшого Білорусь експортувала в Україну добрива калійні (зростання в 2,5 рази), трактори і сідельні тягачі (зростання 60%), машини і механізми для прибирання та обмолоту сільськогосподарських культур (у 5,9 рази), автомобілі вантажні і нафтопродукти (близько 80%), зріджений газ (63%), шини, волокна синтетичні, панчішно-шкарпеткові вироби (у 1,3-1,4 рази)», - повідомили в посольстві України в Білорусі.

Довідка УНІАН. Згідно з прогнозами, за підсумками 2011 року товарооборот між Україною і Білоруссю перевищить 5,5 млрд. дол. У 2010 році товарооборот склав близько 4,5 млрд. дол.