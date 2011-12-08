У Брюсселі відкривається саміт ЄС, на якому обговорюватимуть шляхи подолання кризи
11:05, 08 грудня 2011Фінанси
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У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Євросоюзу, на якому обговорюватимуть шляхи подолання фінансової кризи в єврозоні.
За день до початку саміту канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оприлюднили свої пропозиції про зміну засадничих договорів ЄС, щоб закріпити жорсткі заходи з дотримання фінансової дисципліни, повідомляє радіо "Свобода".
Деякі джерела повідомляють, що розглядається також варіант створення окремого договору, який підписали б тільки 17 країн єврозони, а не усі 27 членів Європейського Союзу.
У керівництві ЄС і окремих країн Союзу поки немає єдності з цього питання.
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