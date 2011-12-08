Мінагропрод готує пропозиції для перегляду ввізних мит у рамках СОТ

Міністерство аграрної політики і продовольства України готує пропозиції для перегляду ввізних мит у рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він не уточнив, щодо яких саме позицій готують пропозиції.

"Ми готуємо досить багато пропозицій в аграрному секторі", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що на сьогодні український сільськогосподарський ринок за умовами співпраці з СОТ залишається дуже відкритим. "У нашу сторону лібералізація дуже відкрита. І ми обмежені в ухваленні яких-небудь рішень з забезпечення продовольчої безпеки. Чому я сьогодні не боюся і вітаю підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом? Так це тому, що вона не лібералізує ці умови. Немає поліпшення умов для імпортерів (в угоді щодо ЗВТ з ЄС - УНІАН), ми вже усе і так відкрили", - сказал М.ПРИСЯЖНЮК.

Він підкреслив, що у торгівлі в рамках СОТ необхідно визначити умови для захисту внутрішнього ринку. "Нам треба сьогодні виписати деякі позиції, які б надавали право державі забезпечувати продовольчу безпеку і узабезпечити нашого споживача від неякісних імпортованих продуктів харчування", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори щодо Угоди про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання про надання Україні європейської перспективи, на чому настоює Київ.

У той же час у зв'язку з останніми подіями в Україні, у тому числі виголошенням вироку колишньому прем'єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням ряду інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини і принципів демократії, лідери ЄС і Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.