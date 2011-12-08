Влада Севастополя розраховує на збільшення дотацій з українського бюджету через ЧФ РФ

Влада Севастополя розраховує на збільшення з 2013 року майже втричі дотації міському бюджету з державного бюджету у зв'язку з перебуванням на території міста військових формувань Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора журналістам в Севастополі перший заступник голови міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ, зазначивши, що такі розрахунки пов'язані з відповідною постановою Кабінету міністрів України від 16 листопада.

"Відразу скажу, що ні про яке підвищення орендної плати за базування Чорноморського флоту Російської Федерації у постанові Кабінету міністрів не йдеться. Росія за Угодою, підписаною ще в 1997 році, щорічно зменшує суму боргу України за енергоносії майже на 98 млн. дол"., - сказав С. САВЕНКОВ.

За його словами, в урядовій постанові "є лише рекомендація органам місцевого самоврядування провести нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які використовуються Чорноморським флотом РФ на території України, і встановити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні 3% у 2013 році і на рівні 4% у 2014-му. Таке рішення пов'язане з тим, що Чорноморський флот тільки в Севастополі займає понад 3300 гектарів землі. В основному ці ділянки розташовані на березі моря, і вони могли б приносити місту під час здачі в оренду комерційним структурам солідний прибуток".

Як додав С. САВЕНКОВ, вихід постанови уряду є не випадковим. За його твердженням, "міськадміністрація вже давно підготувала нову методику розрахунку компенсації місту за втрати від перебування ЧФ РФ, де показала очевидність, що Севастополь недоотримує дотаційні гроші за перебування російського флоту на території Севастополя і на території інших міст Криму".

"Ця методика була прийнята. 16 листопада вийшла постанова Кабміну, яка виробила новий алгоритм розрахунку дотаційних грошей для Севастополя за перебування ЧФ", - сказав він. За словами заступника голови ДМА, "дуже важливо для нас було те, що в проекті постанови уряду було написано "на базі інвентаризації земель".

Як продовжив С. САВЕНКОВ, "наскільки ми знаємо, ця інвентаризація закінчена, але треба погоджувати її з РФ. Це узгодження дуже затягнулося". "Дякую уряду і Мінюсту, які прийняли наші пропозиції. Таким чином, з 2013 року ми розраховуємо отримати до 117 млн. грн., які отримує місто за перебування флоту на його території, більше 200 млн. грн. дотації. Чому більше 200? Тому що якась частина розраховуватиметься на підставі вже проінвентаризованих і погоджених з РФ ділянок земель, такі є, їх близько 180. Інша частина - по тих землях, які (ще) не погоджені з російською стороною. Таким чином, ми припускаємо у 2013 році отримувати додаткові 216-240 млн. грн. дотаційних, тобто, з державного бюджету України до бюджету Севастополя".

"У 2014 році, - додав С. САВЕНКОВ, - ця сума буде ще більшою, тому що буде встановлений розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні вже не 3%, а 4%. У результаті загальна сума може скласти понад 350 млн. грн., а це більше від чверті річного бюджету міста".