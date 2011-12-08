У Луганській області подвоїлася кількість електронних звітів платників податків

У Луганській області за 11 місяців поточного року кількість платників, які звітують перед податковою адміністрацією в електронному вигляді, збільшилася удвічі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Луганській області.

За словами члена Комісії з проведення реорганізації ДПА в Луганській області, начальника управління інформатизації процесів оподаткування Михайла САМОЗДРА, якщо на початку року засобами телекомунікаційного зв'язку звітували понад 46% платників, то на 1 грудня їх кількість виросла до 93,5%.

У листопаді 2011 р. декларації з ПДВ надали 7 133 платники податків Луганщини, з яких 6 687 - засобами e - maіl, 446 - за допомогою електронних носіїв.